Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 920 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 577 bin 565'e, 31 bin 24 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 20 milyon 676 bin 561'e yükseldi.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 19 milyon 609 bin 503 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 835 kişi yaşamını yitirdi, 20 bin 633 yeni vaka tespit edildi.

Can kaybı sayısı 256 bin 287, toplam vaka sayısı 3 milyon 291 bin 761, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 623 bin 625 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 151 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 111 bin 117'ye, 6 bin 847 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 161 bin 926'ya yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 838 bin 745'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 93 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 124 bin 567'ye çıktı.

Son 24 saatte 1935 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 899 bin 85'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 729 bin 909'a yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 21 kişi yaşamını yitirdi ve 584 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 146 bin 169'a, can kaybı sayısı 198 bin 64'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 117 bin 653'e ulaştı.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 60 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 36 bin 778'e çıktı.

Vaka sayısı 785 artışla 1 milyon 635 bin 958, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 592 bin 707 olarak kayıtlara geçti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgında son 24 saatte 21 kişi hayatını kaybetti ve 530 yeni vaka saptandı.

Ülkede vaka sayısı 488 bin 933, can kaybı sayısı 18 bin 371, sağlığına kavuşanların sayısı 431 bin 2 olarak kayıtlara geçti.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 79 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bin 694'e, vaka sayısı da 5 bin 113 artışla 455 bin 263'e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 390 bin 195 kişi sağlığına kavuştu.

Honduras

Honduras basınındaki habere göre, salgında son 24 saatte 51 kişi hayatını kaybetti ve 1058 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 333 bin 890'na, can kaybı sayısı 8 bin 802'ye, sağlığına kavuşanların sayısı 106 bin 397'ye çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan