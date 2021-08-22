Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 698 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 574 bin 209'a, 28 bin 388 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 20 milyon 556 bin 487'ye yükseldi.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 19 milyon 431 bin 197 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 847 kişi yaşamını yitirdi, 20 bin 307 yeni vaka tespit edildi.

Can kaybı 252 bin 927, toplam vaka 3 milyon 217 bin 415 ve iyileşenlerin sayısı 2 milyon 538 bin 7'ye ulaştı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 147 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 110 bin 217'ye, 5 bin 889 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 130 bin 852'ye yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 804 bin 869 oldu.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 98 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 124 bin 121'e çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 965 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 4 milyon 886 bin 897'ye, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 715 bin 218'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 35 kişi yaşamını yitirdi ve 677 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 141 bin 235'e, can kaybı sayısı 197 bin 818'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 110 bin 914'e ulaştı.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 39 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı 36 bin 605'e çıktı.

Vaka sayısı 712 artışla 1 milyon 633 bin 153, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 589 bin 484 olarak kayıtlara geçti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 27 kişi hayatını kaybetti ve 468 yeni vaka saptandı.

Vaka sayısı 486 bin 394, can kaybı sayısı 18 bin 296, sağlığına kavuşanların sayısı 426 bin 861 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan