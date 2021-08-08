Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler
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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Latin Amerika ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 990 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 562 bin 752'ye, 43 bin 33 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 20 milyon 151 bin 779'a yükseldi.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 18 milyon 894 bin 631 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 515 kişi yaşamını yitirdi, 20 bin 18 yeni vaka tespit edildi.

Can kaybı sayısı 244 bin 248, toplam vaka sayısı 2 milyon 964 bin 244, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 312 bin 326 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 89 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 107 bin 302'ye, 9 bin 803 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 12 bin 754'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 658 bin 28'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 190 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 122 bin 277'ye çıktı.

Son 24 saatte 6 bin 51 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 834 bin 634'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 643 bin 87'ye yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 71 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı 35 bin 951'e çıktı.

Vaka sayısı 938 artışla 1 milyon 622 bin 509'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 577 bin 982'ye ulaştı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 30 kişi öldü, 323 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 454 bin 865, can kaybı sayısı 15 bin 268 ve sağlığına kavuşanların sayısı 426 bin 836 olarak açıklandı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 70 kişi yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 10 bin 714'e, vaka sayısı 3 bin 998 artışla 389 bin 510'a yükseldi.

Virüs tespit edilen 339 bin 87 kişi sağlığına kavuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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