Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1412, Meksika'da 419, Arjantin'de 256, Kolombiya'da 354, Peru'da 49, Şili'de 181, Ekvador'da 25, Bolivya'da 30, Paraguay'da 55 ve Guatemala'da 36 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1412 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 547 bin 16, 49 bin 757 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı da 19 milyon 523 bin 711'e ulaştı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 979 bin 102 vaka ve 136 bin 466 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 18 milyon 259 bin 711 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 419 kişi yaşamını yitirdi, 16 bin 244 yeni vaka tespit edildi. Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 237 bin 626, toplam vaka sayısı 2 milyon 709 bin 739 ve iyileşenlerin rakamı 2 milyon 112 bin 815'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 256 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 103 bin 74, 13 bin 500 kişide virüs tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 4 milyon 812 bin 351'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 4 milyon 447 bin 953 olarak açıklandı.

Arjantin "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 354 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 117 bin 836'ya çıktı. Son 24 saatte 12 bin 576 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 692 bin 570, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 449 bin 27'ye ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 49 kişi yaşamını yitirdi ve 893 yeni vaka görüldü. Vaka sayısı 2 milyon 99 bin 522, virüse bağlı can kaybı sayısı 195 bin 547 ve iyileşenlerin sayısı 2 milyon 65 bin 100'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 181 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 34 bin 792'ye çıktı. Vaka sayısı 1861 artışla 1 milyon 604 bin 713, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 558 bin 669'a ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 25 artarak 30 bin 777, vaka sayısı 1169 artışla 479 bin 784'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 443 bin 880 kişi de iyileşti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 30 kişi hayatını kaybetti ve 967 yeni vaka saptandı.

Vaka sayısı 466 bin 318, can kaybı sayısı 17 bin 576, sağlığına kavuşanların sayısı 396 bin 914'e çıktı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 55 kişi öldü, 718 yeni vaka görüldü. Vaka sayısı 447 bin 864, can kaybı sayısı 14 bin 501 ve sağlığına kavuşanların sayısı 408 bin 973 olarak açıklandı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 36 kişi yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 10 bin 29, vaka sayısı 3 bin 364 artışla 344 bin 221'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 299 bin 752 kişi sağlığına kavuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan