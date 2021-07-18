Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 868, Meksika'da 225, Arjantin'de 276, Kolombiya'da 498, Peru'da 49, Şili'de 94, Ekvador'da 34, Bolivya'da 37, Paraguay'da 52 ve Guatemala'da 27 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 868 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 541 bin 266'ya, 34 bin 339 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 19 milyon 342 bin 448'e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 919 bin 754 vaka ve 134 bin 320 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 17 milyon 983 bin 275 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 225 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 631 yeni vaka tespit edildi.

Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 236 bin 240'a, toplam vaka sayısı 2 milyon 654 bin 699'a, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 80 bin 483'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 276 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 101 bin 434'e, 12 bin 230 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 749 bin 443'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 4 milyon 379 bin 169 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 498 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 115 bin 831'e çıktı.

Son 24 saatte 19 bin 925 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 621 bin 260'a, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 372 bin 434'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 49 kişi yaşamını yitirdi ve 1098 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 92 bin 125'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 195 bin 47'ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 56 bin 952'ye yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 94 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 34 bin 403'e çıktı.

Vaka sayısı 1874 artışla 1 milyon 598 bin 481'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 549 bin 660'a ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 34 artarak 21 bin 933'e, vaka sayısı da 1568 artışla 475 bin 215'e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 437 bin 167 kişi de iyileşti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, virüs nedeniyle son 24 saatte 37 kişi hayatını kaybetti ve 896 yeni vaka saptandı.

Vaka sayısı 461 bin 714'e, can kaybı sayısı 17 bin 443'e, sağlığına kavuşanların sayısı 389 bin 170'e çıktı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 52 kişi hayatını kaybetti, 1049 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 444 bin 427'ye, can kaybı sayısı 14 bin 230'a, sağlığına kavuşanların sayısı 402 bin 305'e çıktı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, ülkede son 24 saatte 27 kişi yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 9 bin 898'e, vaka sayısı 2 bin 475 artışla 333 bin 126'ya yükseldi.

Kovid-19 tespit edilen 290 bin 113 kişi sağlığına kavuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan