Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1205, Meksika'da 232, Arjantin'de 353, Kolombiya'da 567, Peru'da 99, Şili'de 131, Bolivya'da 27, Paraguay'da 61, Guatemala'da 45 ve Honduras'ta 29 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1205 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 532 bin 893'e, 48 bin 504 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 19 milyon 69 bin 3'e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 860 bin 960 vaka ve 132 bin 65 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 17 milyon 530 bin 369 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 232 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 581 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 234 bin 907'ye, toplam vaka sayısı 2 milyon 586 bin 721'e, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 41 bin 418'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 353 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 98 bin 501'e, 11 bin 561 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 639 bin 98'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 4 milyon 264 bin 937 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 567 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 112 bin 298'e çıktı.

Son 24 saatte 20 bin 915 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 492 bin 537'ye, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 228 bin 198'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 99 kişi yaşamını yitirdi ve 1058 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 78 bin 815'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 194 bin 249'a, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 39 bin 864'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 131 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 33 bin 767'ye çıktı.

Vaka sayısı 2 bin 769 artışla 1 milyon 585 bin 160'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 532 bin 78'e ulaştı.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 27 kişi hayatını kaybetti ve 919 yeni vaka saptandı.

Vaka sayısı 453 bin 595'e, can kaybı sayısı 17 bin 200'e, sağlığına kavuşanların sayısı 378 bin 733'e çıktı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 61 kişi hayatını kaybetti, 1102 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 436 bin 624'e, can kaybı sayısı 13 bin 867'ye, sağlığına kavuşanların sayısı 391 bin 681'e çıktı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 45 kişi yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 9 bin 688'e, vaka sayısı 3 bin 9 artışla 317 bin 311'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 277 bin 992 kişi sağlığına kavuştu.

Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte 29 kişi hayatını kaybetti ve 972 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 273 bin 702'ye, can kaybı sayısı 7 bin 250'ye, sağlığına kavuşanların sayısı 94 bin 243'e çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan