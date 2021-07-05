Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 830, Meksika'da 42, Arjantin'de 310, Kolombiya'da 582, Peru'da 73, Şili'de 130, Bolivya'da 31, Paraguay'da 111, Guatemala'da 42 ve Uruguay'da 26 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 830 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 524 bin 417'ye, 27 bin 783 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 18 milyon 769 bin 808'e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 785 bin 859 vaka ve 129 bin 609 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 17 milyon 82 bin 876 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 42 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 611 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 233 bin 622'ye, toplam vaka sayısı 2 milyon 540 bin 68'e, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 14 bin 868'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 310 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 95 bin 904'e, 9 bin kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 535 bin 473'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 4 milyon 156 bin 6 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 582 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 108 bin 896'ya çıktı.

Son 24 saatte 26 bin 265 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 350 bin 495'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 47 bin 147'ye ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 73 kişi yaşamını yitirdi ve 965 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 65 bin 113'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 193 bin 230'a, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 26 bin 122'ye yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 130 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 33 bin 103'e çıktı.

Vaka sayısı 3 bin 368 artışla 1 milyon 569 bin 784'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 509 bin 297'ye ulaştı.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgında son 24 saatte 31 kişi hayatını kaybetti ve 878 yeni vaka saptandı.

Vaka sayısı 444 bin 968'e, can kaybı sayısı 16 bin 951'e, sağlığına kavuşanların sayısı 368 bin 327'ye çıktı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 111 kişi hayatını kaybetti, 1201 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 428 bin 743'e, can kaybı sayısı 13 bin 346'ya, sağlığına kavuşanların sayısı 380 bin 290'a çıktı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, salgında son 24 saatte 42 kişi yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 9 bin 461'e, vaka sayısı 823 artışla 302 bin 12'ye yükseldi.

Virüs tespit edilen 269 bin 19 kişi iyileşti.

Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 26 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 5 bin 689'a, vaka sayısı 547 artışla 372 bin 709'a yükseldi.

Virüs tespit edilen 355 bin 420 kişi iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan