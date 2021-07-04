Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1635, Meksika'da 155, Arjantin'de 215, Kolombiya'da 591, Peru'da 77, Şili'de 164, Ekvador'da 37, Bolivya'da 41, Paraguay'da 108, Guatemala'da 69, Uruguay'da 21 ve Honduras'ta 22 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1635 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 523 bin 587'ye, 54 bin 556 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 18 milyon 742 bin 25'e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 779 bin 408 vaka ve 129 bin 453 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 17 milyon 33 bin 808 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 155 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 228 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 233 bin 580'e, toplam vaka sayısı 2 milyon 537 bin 457'ye, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 10 bin 754'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 215 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 95 bin 594'e, 14 bin 34 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 526 bin 473'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 4 milyon 136 bin 824 olarak açıklandı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 591 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 108 bin 314'e çıktı.

Son 24 saatte 26 bin 928 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 324 bin 230'a, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 21 bin 254'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 77 kişi yaşamını yitirdi ve 1362 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 63 bin 112'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 193 bin 69'a, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 23 bin 847'ye yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 164 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 32 bin 973'e çıktı.

Vaka sayısı 3 bin 880 artışla 1 milyon 566 bin 461'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 509 bin 297'ye ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 37 artarak 21 bin 660'a, vaka sayısı da 985 artışla 462 bin 142'ye yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 423 bin 688 kişi de iyileşti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgında son 24 saatte 41 kişi hayatını kaybetti ve 1206 yeni vaka saptandı.

Vaka sayısı 444 bin 90'na, can kaybı sayısı 16 bin 920'ye, sağlığına kavuşanların sayısı 366 bin 939'a çıktı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 108 kişi hayatını kaybetti, 1224 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 427 bin 542'ye, can kaybı sayısı 13 bin 235'e, sağlığına kavuşanların sayısı 378 bin 151'e çıktı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, salgında son 24 saatte 69 kişi yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 9 bin 419'a, vaka sayısı 2 bin 285 artışla 301 bin 189'a yükseldi.

Virüs tespit edilen 267 bin 900 kişi iyileşti.

Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 21 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 5 bin 663'e, vaka sayısı 777 artışla 372 bin 178'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 353 bin 902 kişi iyileşti.

Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte 22 kişi hayatını kaybetti ve 1744 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 266 bin 918'e, can kaybı sayısı 7 bin 81'e, sağlığına kavuşanların sayısı 92 bin 959'a çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan