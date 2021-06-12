Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 2 bin 216, Meksika'da 243, Arjantin'de 689, Kolombiya'da 569, Peru'da 168, Şili'de 133, Ekvador'da 48, Paraguay'da 149, Guatemala'da 28, Honduras'ta 32 ve Uruguay'da 45 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 216 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 484 bin 235'e, 85 bin 149 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 17 milyon 296 bin 118'e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 428 bin 356 vaka ve 117 bin 344 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 15 milyon 718 bin 593 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 243 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 282 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 229 bin 823'e, toplam vaka sayısı 2 milyon 448 bin 820'ye, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 950 bin 419'a çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 689 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 84 bin 628'e, 26 bin 934 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 93 bin 90'a çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 3 milyon 668 bin 672 olarak açıklandı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 569 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 94 bin 615'e çıktı.

Son 24 saatte 29 bin 570 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 694 bin 707'ye, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 435 bin 109'a ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 168 kişi yaşamını yitirdi ve 1573 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 998 bin 56'ya, virüse bağlı can kaybı sayısı 188 bin 100'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 955 bin 350'ye yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 133 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 30 bin 472'ye çıktı.

Vaka sayısı 7 bin 972 artışla 1 milyon 461 bin 419'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 382 bin 124'e ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 48 artarak 20 bin 997'ye, vaka sayısı da 1098 artışla 437 bin 121'e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 398 bin 645 kişi de iyileşti.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 149 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 698 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 387 bin 687'ye, can kaybı sayısı 10 bin 561'e, sağlığına kavuşanların sayısı 319 bin 572'ye çıktı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 28 artarak 8 bin 416'ya, vaka sayısı 1861 artışla 269 bin 308'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 244 bin 416 kişi iyileşti.

Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 32 kişi hayatını kaybetti ve 1400 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 245 bin 695'e, can kaybı sayısı 6 bin 599'a, sağlığına kavuşanların sayısı 87 bin 864'e çıktı.

Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 45 artarak 4 bin 906'ya, vaka sayısı 3 bin 484 artışla 333 bin 484'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 293 bin 332 kişi iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan