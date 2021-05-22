Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 2 bin 215, Meksika'da 176, Arjantin'de 695, Kolombiya'da 486, Peru'da 316, Şili'de 121, Ekvador'da 85, Paraguay'da 103, Honduras'ta 40 ve Uruguay'da 69 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 446 bin 309'a, 76 bin 855 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 15 milyon 970 bin 949'a çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 163 bin 859 vaka ve 107 bin 17 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 14 milyon 422 bin 209 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 176 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 604 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 221 bin 256'ya, toplam vaka sayısı da 2 milyon 392 bin 744'e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 909 bin 187'ye çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 695 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 73 bin 391'e, 35 bin 468 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 411 bin 160'a çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 3 milyon 60 bin 145 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 486 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 83 bin 719'a çıktı.

Son 24 saatte 14 bin 838 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 192 bin 50'ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 998 bin 123'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 316 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 442 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 915 bin 566'ya, virüse bağlı can kaybı sayısı 67 bin 569'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 858 bin 421'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 121 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 28 bin 290'na çıktı.

Vaka sayısı 7 bin 614 artışla 1 milyon 315 bin 913'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 245 bin 988'e ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 85 artarak 20 bin 107'ye, vaka sayısı da 1366 artışla 416 bin 621'e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 354 bin 499 kişi de iyileşti.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 103 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 166 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 327 bin 229'a, can kaybı sayısı 8 bin 115'e, sağlığına kavuşanların sayısı 270 bin 516'ya çıktı.

Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 40 kişi hayatını kaybetti ve 1249 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 231 bin 560'a, can kaybı sayısı 6 bin 133'e, sağlığına kavuşanların sayısı 83 bin 506'ya çıktı.

Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 69 artarak 3 bin 760'a, vaka sayısı 4 bin 604 artışla 258 bin 540'a yükseldi.

Virüs tespit edilen 222 bin 3 kişi iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem! Yıkılan binalar var
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem! Yıkılan binalar var
'Ayrancılar mini Kolombiya' çetesine operasyon! Sanatçı değiller ama klipleri var
'Ayrancılar mini Kolombiya' çetesine operasyon! Sanatçı değiller ama klipleri var
Biden İsrail ve Mısırlı yetkililerin kendilerini Gazze'de ateşkes sağlandığına dair bilgilendirdiğini açıkladı
Biden İsrail ve Mısırlı yetkililerin kendilerini Gazze'de ateşkes sağlandığına dair bilgilendirdiğini açıkladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Volkan Bozkır Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mustafa Sarıgül
Magazin Burak Sergen Bülent Ersoy Necati Şaşmaz Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Adem Büyük Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.5.2021 10:03:30. #1.14#

title