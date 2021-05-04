Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 983 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 408 bin 622'ye, 24 bin 619 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 14 milyon 779 bin 529'a çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 926 bin 516 vaka ve 97 bin 172 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 13 milyon 336 bin 476 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 112 kişi hayatını kaybetti, 1027 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 217 bin 345'e, toplam vaka sayısı da 2 milyon 349 bin 900'e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 872 bin 375'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 540 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 64 bin 792'ye, 15 bin 920 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 21 bin 179'a çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 2 milyon 698 bin 72 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 464 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 75 bin 164'e çıktı.

Son 24 saatte 11 bin 599 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 905 bin 254'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 721 bin 317'ye ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 249 kişi yaşamını yitirdi ve 950 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 814 bin 127'ye, virüse bağlı can kaybı 62 bin 375'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 761 bin 205'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 98 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 26 bin 659'a çıktı.

Vaka sayısı 4 bin 874 artışla 1 milyon 215 bin 815'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 149 bin 795'e ulaştı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 81 kişi hayatını kaybetti, 1910 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 284 bin 453'e, can kaybı 6 bin 653'e, sağlığına kavuşanların sayısı 235 bin 374'e çıktı.

Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte 33 kişi hayatını kaybetti ve 505 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 214 bin 475'e, can kaybı 5 bin 367'ye, sağlığına kavuşanların sayısı 79 bin 293'e çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan