Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 656 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 406 bin 437'ye, 66 bin 964 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 14 milyon 725 bin 975'e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 918 bin 44 vaka ve 96 bin 941 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 13 milyon 242 bin 665 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 261 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 25 yeni vaka tespit edildi.

Can kaybı sayısı 217 bin 168'e, toplam vaka sayısı 2 milyon 347 bin 780'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 867 bin 191'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 231 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 64 bin 96'ya, 16 bin 502 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 993 bin 865'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 2 milyon 655 bin 359 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 495 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 74 bin 215'e çıktı.

Son 24 saatte 18 bin 22 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 877 bin 746'ya, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 686 bin 399'a ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 312 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 907 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 804 bin 915'e, virüse bağlı can kaybı 61 bin 789'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 748 bin 170'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 104 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 26 bin 457'ye çıktı.

Vaka sayısı 6 bin 469 artışla 1 milyon 204 bin 755'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 136 bin 816'ya ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 93 artarak 18 bin 724'e, vaka sayısı 2 bin 727 artışla 384 bin 589'a yükseldi.

Virüs tespit edilen 318 bin 598 kişi iyileşti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 34 kişi hayatını kaybetti ve 933 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 306 bin 527'ye, virüse bağlı can kaybı 13 bin 9'a, sağlığına kavuşanların sayısı 252 bin 780'e çıktı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 91 kişi hayatını kaybetti, 1946 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 281 bin 23'e, can kaybı 6 bin 476'ya, sağlığına kavuşanların sayısı 231 bin 517'ye çıktı.

Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte 37 kişi hayatını kaybetti ve 834 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 213 bin 167'ye, can kaybı 5 bin 318'e, sağlığına kavuşanların sayısı 78 bin 806'ya çıktı.

Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 53 artarak 2 bin 669'a, vaka sayısı 2 bin 483 artışla 200 bin 908'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 170 bin 750 kişi iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan