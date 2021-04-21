Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınında can kayıpları artmaya devam ediyor

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 3 bin 321, Meksika'da 582, Kolombiya'da 429, Arjantin'de 316, Peru'da 417, Şili'de 40, Ekvador'da 41, Bolivya'da 29, Paraguay'da 86 ve Guatemala'da 38 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 3 bin 321 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 378 bin 3'e, 69 bin 381 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 14 milyon 43 bin 76'ya çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 769 bin 360 vaka ve 89 bin 650 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 12 milyon 561 bin 689 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 582 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 262 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 213 bin 48'e, toplam vaka sayısı da 2 milyon 311 bin 172'ye, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 836 bin 377'ye çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 14. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 429 kişi hayatını kaybetti ve Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 69 bin 177'ye çıktı.

Son 24 saatte 16 bin 965 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 684 bin 101'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 505 bin 738'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 316 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 59 bin 792'ye, 29 bin 145 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 743 bin 620'ye çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 2 milyon 407 bin 853 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 417 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 260 yeni vaka görüldü.

Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 719 bin 88'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 57 bin 954'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 645 bin 100'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 40 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 25 bin 317'ye çıktı.

Vaka sayısı 5 bin 71 artışla 1 milyon 136 bin 435'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 67 bin 662'ye ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 41 artarak 17 bin 744'e, vaka sayısı da 591 artışla 361 bin 154'e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 309 bin 541 kişi de iyileşti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 29 kişi hayatını kaybetti ve 1313 yeni vaka görüldü.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 291 bin 675'e, virüse bağlı can kaybı 12 bin 695'e, sağlığına kavuşanların sayısı 240 bin 336'ya çıktı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 86 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 603 yeni vaka görüldü.

Toplam vaka sayısı 255 bin 46'ya, virüse bağlı can kaybı sayısı 5 bin 470'e, sağlığına kavuşanların sayısı 209 bin 754'e çıktı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 38 artarak 7 bin 279'a, vaka sayısı 1651 artışla 214 bin 700'ye yükseldi.

Virüs tespit edilen 192 bin 519 kişi iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan