Meksika'da son 24 saatte koronavirüsten 1743 ölüm

Meksika'da son 24 saatte 17 bin 165 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Meksika'da son 24 saatte 17 bin 165 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 788 bin 905'e ulaştı.

Meksika'da son 24 saatte 17 bin 165 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 788 bin 905'e yükseldi. Ülkede 1743 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybının 150 bin 16'ya ulaştığı açıklandı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı