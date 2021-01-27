Meksika'da son 24 saatte koronavirüsten 1743 ölüm
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Meksika'da son 24 saatte koronavirüsten 1743 ölüm

27.01.2021 08:43 | Son Güncelleme: 27.01.2021 09:13
Meksika'da son 24 saatte koronavirüsten 1743 ölüm

Meksika'da son 24 saatte 17 bin 165 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

 Meksika'da son 24 saatte 17 bin 165 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 788 bin 905'e ulaştı.

Meksika'da son 24 saatte 17 bin 165 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 788 bin 905'e yükseldi. Ülkede 1743 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybının 150 bin 16'ya ulaştığı açıklandı.


- Meksika

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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