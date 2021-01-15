Meksika'da son 24 saatte koronavirüsten 999 ölüm

Meksika'da son 24 saatte 16 bin 468 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Meksika'da son 24 saatte 16 bin 468 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 588 bin 369'a ulaştı.

Meksika'da son 24 saatte 16 bin 468 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 588 bin 369'a yükseldi. Ülkede 999 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybının 137 bin 916'ya ulaştığı açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı