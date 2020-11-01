Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

01.11.2020 09:17 | Son Güncelleme: 01.11.2020 09:20
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya'da son 24 saatte salgın nedeniyle 407, Meksika'da 464, Arjantin'de 211, Kolombiya'da 179 ve Peru'da 65 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 407 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 159 bin 884'e, 18 bin 947 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 535 bin 605'e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 116 bin 127 vaka ve 39 bin 311 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 972 bin 898 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 464 kişi hayatını kaybetti ve 6 bin 151 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede ölü sayısı 91 bin 753'e, toplam vaka sayısı 924 bin 962'ye, iyileşenlerin sayısı da 677 bin 659'a yükseldi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, dünyada en çok vakanın görüldüğü 10. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 211 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 31 bin 2'ye, 9 bin 745 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 166 bin 924'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 973 bin 939 olarak açıklandı.

Salgına karşı oldukça uzun karantina uygulamasına rağmen Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 7. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin'de, 20 Mart'ta yürürlüğe konulan ve sonrasında büyük ölçüde hafifletilen karantina, 8 eyalet ile başkent Buenos Aires ve çevresinde 8 Kasım'a kadar uzatılmıştı.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 179 kişi hayatını kaybetti ve ölü sayısı 31 bin 314'e çıktı.

Son 24 saatte 11 bin 33 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 74 bin 184'e ulaştı, iyileşenlerin sayısı 969 bin 230 olarak duyuruldu.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 65 kişi yaşamını yitirdi ve 806 yeni Kovid-19 vakası görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 902 bin 503'e, can kaybı 34 bin 476'ya, iyileşenlerin sayısı 825 bin 197'ye yükseldi.

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru, dünyada en fazla vaka ve Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü 11. ülke konumunda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

İlgili Haberler

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Kovid-19'u atlatan 10 yaşındaki Yusuf: 'Bu hastalığın yaşı yok'
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Kovid-19'u atlatan 10 yaşındaki Yusuf: "Bu hastalığın yaşı yok"
Taksim'de drone destekli Kovid-19 denetimi
Taksim'de drone destekli Kovid-19 denetimi
Balkan ülkeleri Kovid-19 tedbirlerini sıkılaştırıyor
Balkan ülkeleri Kovid-19 tedbirlerini sıkılaştırıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mesut Yılmaz Osman Durmuş İlham Aliyev Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cansu Dere Çağla Şıkel Burak Özçivit
Spor Ali Koç Fatih Terim Mbaye Diagne Rıza Çalımbay Arda Kardeşler
Daha Fazla Anne İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 09:21:24. #1.15#
title