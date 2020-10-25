Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

Son 24 saatte salgın nedeniyle Brezilya'da 432, Arjantin'de 275, Meksika'da 431, Kolombiya'da 198 ve Peru'da 62 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, bir günde 432 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 156 bin 903'e, 26 bin 979 yeni vakanın tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 5 milyon 380 bin 635'e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 89 bin 255 vaka ve 38 bin 726 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 817 bin 898 olarak kaydedildi.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 275 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 28 bin 613'e, 11 bin 968 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 81 bin 336'ya çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 881 bin 113 olarak açıklandı.

Salgına karşı oldukça uzun bir karantina uygulamasına rağmen Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 7. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin'de, 20 Mart'ta yürürlüğe konulan ve sonrasında büyük ölçüde hafifletilen karantina, 8 eyalet ile başkent Buenos Aires ve çevresinde 8 Kasım'a kadar uzatılmıştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 431 kişi hayatını kaybetti ve 6 bin 25 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede ölü sayısı 88 bin 743'e, toplam vaka sayısı 886 bin 800'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı da 646 bin 739 olarak bildirildi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 198 kişi hayatını kaybetti ve toplam ölü sayısı 30 bine çıktı.

Son 24 saatte 8 bin 769 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 7 bin 711'e ulaştı, iyileşenlerin sayısı 907 bin 379 olarak duyuruldu.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 62 kişi yaşamını yitirdi ve 1108 yeni Kovid-19 vakası görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 886 bin 214'e, can kaybı 34 bin 33'e, iyileşenlerin sayısı 803 bin 846'ya yükseldi.

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru, "dünyada en fazla vaka ve Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü 10. ülke" konumunda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik