Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve artmaya ve can kayıpları yaşanmaya devam ediyor.

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve artmaya ve can kayıpları yaşanmaya devam ediyor.

Son 24 saatte salgın nedeniyle Brezilya'da 201, Arjantin'de 318, Meksika'da 164, Kolombiya'da 151, Peru'da 52 ve Şili'de 61 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, bir günde 201 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkedeki virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 150 bin 689'a yükseldi. Bu, 26 Nisan'dan bu yana ülkede bir günde görülen en düşük Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı olarak kayda geçti.

Son 24 saatte 8 bin 429 yeni vaka tespit edilmesiyle de ülkedeki toplam vaka sayısı 5 milyon 103 bin 408'e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 38 bin 344 vaka ve 37 bin 279 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da virüsten iyileşenlerin sayısı 4 milyon 495 bin 269 olarak kaydedildi.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığına göre, son 24 saatte 318 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 24 bin 186'ya, 9 bin 524 kişide de virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 903 bin 730'a çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı da 732 bin 582 olarak açıklandı.

Salgına karşı oldukça uzun bir karantina uygulamasına rağmen Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 7'inci ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin'de 20 Mart'ta yürürlüğe konulan ve büyük ölçüde hafifletilen karantina, ülkenin 18 eyaletinin belirli bölgelerinde 25 Ekim'e kadar uzatılmıştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 164 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 bin 542 yeni vakanın tespit edildiğini açıkladı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika'da ölü sayısı 83 bin 781'e, toplam vaka sayısı 817 bin 503'e, iyileşenlerin sayısı da 597 bin 991'e ulaştı.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 151 kişi hayatını kaybetti ve toplam ölü sayısı 27 bin 985'e çıktı.

Son 24 saatte 7 bin 767 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 919 bin 83, virüsten iyileşenlerin sayısı 798 bin 396 olarak kaydedildi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 5'inci ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 52 kişi yaşamını yitirdi ve 590 yeni Kovid-19 vakası görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 851 bin 171'e, can kaybı 33 bin 357'ye, iyileşenlerin sayısı 748 bin 97'ye yükseldi.

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru, dünyada en fazla vaka ve Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü 8. ülke konumunda bulunuyor.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 61 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1517 yeni vakanın kaydedildiğini duyurdu.

Nüfusu 19 milyona yaklaşan ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bin 379'a, toplam vaka sayısı 482 bin 888'e, iyileşenlerin sayısı da 454 bin 484'e çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik