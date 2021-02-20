Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1308, Meksika'da 857, Arjantin'de 143, Kolombiya'da 177, Peru'da 201, Şili'de 99, Ekvador'da 30, Bolivya'da 37 ve Guatemala'da 34 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1308 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 244 bin 765'e, 51 bin 50 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 10 milyon 81 bin 676'ya yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 960 bin 564 vaka ve 57 bin 499 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 9 milyon 29 bin 159'a ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 857 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 829 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 178 bin 965'e, toplam vaka sayısı da 2 milyon 30 bin 491'e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 584 bin 704'e çıktı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 143 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 51 bine, 7 bin 886 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 54 bin 681'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 855 bin 645 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 177 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 58 bin 511'e çıktı.

Son 24 saatte 4 bin 476 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 217 bin 1'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 110 bin 562'ye ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 201 kişi yaşamını yitirdi ve 4 bin 189 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 269 bin 523'e, virüse bağlı can kaybı 44 bin 690'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 169 bin 648'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 99 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 19 bin 897'ye çıktı.

Vaka sayısı 3 bin 797 artışla 791 bin 939'a, iyileşenlerin sayısı 748 bin 920'ye ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 30 artarak 15 bin 474'e, vaka sayısı 1416 artışla 271 bin 276'ya yükseldi.

Ülkede şimdiye kadar virüs tespit edilen 230 bin 377 kişi iyileşti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 37 kişi hayatını kaybetti ve 1152 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 240 bin 676'ya, virüse bağlı can kaybı 11 bin 390'na, sağlığına kavuşanların sayısı 183 bin 833'e çıktı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 34 artarak 6 bin 220'ye, vaka sayısı da 665 artışla 170 bin 275'e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 157 bin 198 kişi de iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan