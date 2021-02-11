Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1330, Meksika'da 1328, Arjantin'de 109, Kolombiya'da 226, Peru'da 233, Şili'de 21, Ekvador'da 30, Bolivya'da 67, Guatemala'da 34 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1330 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 234 bin 850'ye, 59 bin 602 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 9 milyon 659 bin 167'ye yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 878 bin 802 vaka ve 55 bin 419 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 8 milyon 596 bin 130'a ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1328 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 138 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 169 bin 760'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 519 bin 572'ye çıktı.

Bakanlık, doğrulanan toplam vaka sayısını 1 milyon 957 bin 889, tahmini vaka sayısını ise 2 milyon 154 bin 33 şeklinde açıkladı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 109 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 49 bin 674'e, 7 bin 739 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 1 bin 34'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 798 bin 120 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 226 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 56 bin 733'ye çıktı.

Son 24 saatte 6 bin 443 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 173 bin 347'ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 55 bin 468'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 233 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 556 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 203 bin 502'ye, virüse bağlı can kaybı 42 bin 859'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 117 bin 729'a yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 21 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 19 bin 105'e çıktı.

Vaka sayısı 2 bin 387 artışla 760 bin 576'ya, iyileşenlerin sayısı 720 bin 852'ye ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 30 artarak 15 bin 116'ya, vaka sayısı 293 artışla 260 bin 76'ya yükseldi.

Ülkede şimdiye kadar virüs tespit edilen 220 bin 398 kişi iyileşti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 67 kişi hayatını kaybetti ve 1771 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 232 bin 502'ye, virüse bağlı can kaybı 10 bin 996'ya, sağlığına kavuşanların sayısı 172 bin 710'na çıktı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 34 artarak 5 bin 989'a, vaka sayısı da 753 artışla 164 bin 746'ya yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 151 bin 319 kişi de iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan