Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 522, Meksika'da 414, Arjantin'de 61, Kolombiya'da 300, Peru'da 187, Şili'de 79, Bolivya'da 43, Guatemala'da 30 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 522 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 231 bin 534'e, 26 bin 845 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 9 milyon 524 bin 640'a yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 849 bin 334 vaka ve 54 bin 614 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 8 milyon 397 bin 187'ye ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 414 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 65 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 166 bin 200'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 490 bin 77'ye çıktı.

Bakanlık, doğrulanan toplam vaka sayısını 1 milyon 932 bin 145, tahmini vaka sayısını ise 2 milyon 127 bin 448 şeklinde açıkladı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 61 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 49 bin 171'e, 3 bin 658 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 980 bin 347'ye çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 778 bin 965 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 300 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 55 bin 993'e çıktı.

Son 24 saatte 6 bin 9 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 157 bin 216'ya, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 27 bin 333'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 187 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 652 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 186 bin 698'e, virüse bağlı can kaybı 42 bin 308'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 94 bin 573'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 79 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 18 bin 974'e çıktı.

Vaka sayısı 3 bin 804 artışla 751 bin 886'ya, iyileşenlerin sayısı 710 bin 29'a ulaştı.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 43 kişi hayatını kaybetti ve 839 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 227 bin 967'ye, virüse bağlı can kaybı 10 bin 796'ya, sağlığına kavuşanların sayısı 168 bin 40'a çıktı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 30 artarak 5 bin 884'e, vaka sayısı da 200 artışla 163 bin 137'ye yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 149 bin 342 kişi de iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan