Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı ve virüs kaynaklı ölümler artıyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı ve virüs kaynaklı ölümler artıyor.

Meksika Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 8 kişi yaşamını yitirdi. Böylece virüs kaynaklı ölü sayısı 37'ye çıkarken, toplam vaka sayısı 1378'e ulaştı.

Hükümet 30 Mart'ta acil durum ilan etmişti.

Peru'da ölü sayısı 47'ye yükseldi

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs nedeniyle ülkede son 24 saatte 9 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 47'ye, vaka sayısı ise 1323'e çıktı.

Hükümet, salgın nedeniyle ekonomik problemler yaşayan 13 milyon dar gelirli için 110 milyon dolarlık ekonomik destek paketi açıklamıştı.

Honduras'ta 14 kişi yaşamını yitirdi

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta da Ulusal Risk Yönetim Sistemi'nin yaptığı açıklamaya göre, son 24 saatte 4 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Ülkede Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 14'e, vaka sayısı ise 219'a yükseldi.

Nüfusu 10 milyona yaklaşan Honduras'ta geçen hafta sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Kaynak: AA