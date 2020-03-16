Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a sert önlemler
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Kolombiya, Venezuela, Güncel

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a sert önlemler

Güney Amerika ülkeleri Venezuela'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında başkent Caracas ile 6 eyalet karantina bölgesi ilan edilirken, Kolombiya'da, Kolombiyalılar ve oturum iznine sahip yabancılar dışındaki kişilerin ülkeye girişleri durduruldu.

16.03.2020 02:12 | Son Güncelleme: 16.03.2020 02:12
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a sert önlemler

Güney Amerika ülkeleri Venezuela'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında başkent Caracas ile 6 eyalet karantina bölgesi ilan edilirken, Kolombiya'da, Kolombiyalılar ve oturum iznine sahip yabancılar dışındaki kişilerin ülkeye girişleri durduruldu.

Devlet televizyonu VTV'de yayınlanan konuşmasında ülkedeki Kovid-19 vakaları ve önlemleri ile ilgili son bilgileri paylaşan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, virüsü taşıyanların sayısının 17'ye yükseldiğini aktardı.

Venezuela'daki durumun halen ağır olmadığını fakat ülke olarak hiçbir zaman yaşamadıkları kadar zor bir döneme girdiklerini anlatan Maduro, sivil, askeri ve polisiye tedbirler üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.

"Karantinayı sürdürmek karmaşık ve zor olacak fakat bunu önlemek için başka seçeceğimiz yok. ya karantinaya gireriz ya da şimdi Avrupa'da olduğu gibi bu salgın bizi bitirecek" ifadelerini kullanan Maduro, Kovid-19 salgını karşısında başkent Caracas'ın da yer aldığı Vargas, Miranda, Zulia, Tachira, Apure ve Cojedes eyaletlerinde karantina ilan ettiklerini duyurdu.

Kolombiya ile iş birliği istedi

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ülkesindeki hastalar arasında Kolombiya'da koronavirüs kapanların da bulunduğunu söyledi.

İki ülke arasında 2 bin 200 kilometreden fazla sınır olduğunu hatırlatan Maduro, Dünya Sağlık Örgütüne Kolombiya ile ülkesi arasında sağlık alanında iletişim kurulmasını sağlamaları için başvurduklarını ve örgütten kısa süre içinde cevap beklediklerini vurguladı.

Maduro, Kolombiyalı mevkidaşı Ivan Duque'ye de iki ülke arasında bu yönde bir ilişkinin başlatılması için çağrıda bulundu.

Kolombiya'da önlemler artırılıyor

Bu arada Kolombiya hükümeti salgın karşısında aldığı önlemleri genişletmeye devam ediyor.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Devlet Başkanı Ivan Duque, Kolombiyalılar ve oturum iznine sahip yabancılar dışındaki kişilerin 14 Nisan'a kadar ülkeye girişlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Duque ayrıca üniversiteler dahil devlete bağlı tüm okullarda eğitim faaliyetlerine ara verildiğini duyurdu.

Bölgede vaka sayısı artıyor

Bu arada bölge ülkelerinde yeni tip koronavirüs vaka sayılarında da artış yaşanıyor.

Kovid-19 nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği Panama'da virüs bulaşanların sayısı 43'e yükselirken, Kolombiya'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 34'e ulaştı.

2 hastanın öldüğü Ekvador'da ise virüs taşıyanların sayısı 37'ye çıktı.

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Kaynak: AA

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