Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor

20.03.2021 09:27 | Son Güncelleme: 20.03.2021 09:35
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 2 bin 815, Meksika'da 613, Arjantin'de 113, Kolombiya'da 135, Peru'da 191 ve Şili'de 99 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 815 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 290 bin 314'e, 90 bin 570 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 11 milyon 871 bin 390'a yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 280 bin 33 vaka ve 66 bin 798 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada salgından en çok etkilenen ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 10 milyon 383 bin 460'a ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 613 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 722 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 197 bin 219'a, toplam vaka sayısı 2 milyon 187 bin 190'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 729 bin 269'a çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 113 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 54 bin 476'ya, 8 bin 160 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 234 bin 913'e ulaştı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 2 milyon 16 bin 729 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 135 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 61 bin 771'e yükseldi.

Son 24 saatte 5 bin 133 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 324 bin 426'ya, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 221 bin 642'ye çıktı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 191 kişi yaşamını yitirdi ve 4 bin 715 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 451 bin 645'i, virüse bağlı can kaybı 49 bin 897'yi, iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 364 bin 556'yı buldu.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 99 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 22 bin 87'ye çıktı.

Vaka sayısı 6 bin 604 artışla 918 bin 53'e, iyileşenlerin sayısı da 859 bin 97'ye ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Süleyman Soylu Vladimir Putin Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bige Önal Aleyna Tilki Seren Serengil Berrak Tüzünataç
Spor Deniz Türüç Abdullah Avcı Halis Özkahya Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 09:36:41. #1.14#
title