Latin Amerika'nın 4 ülkesinde 9 yılda 134 gazeteci öldürüldü

Latin Amerika ülkelerinden Meksika, Brezilya, Kolombiya ve Honduras'ta 2012- 2021 yılları arasında 134 gazetecinin öldürüldüğü bildirildi.

Bölge basınında çıkan habere göre, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün yayınladığı raporda, Meksika, Brezilya, Kolombiya ve Honduras'ta 9 yılda öldürülen gazetecilerin yüzde 90'ının yeterince korunamadığı için öldürüldüğü açıklandı.

" Latin Amerika'daki gazeteci koruma programlarının eksiklikleri nasıl giderilir" konulu raporda, başta Meksika olmak üzere şiddetten etkilenen gazetecilere yönelik koruma mekanizmalarının araştırılması ve karşılaştırılması kaleme alındı.

Raporda, gazetecilerin, kötü niyetli yasal işlemlere, casusluk eylemlerine ve çalışma materyallerinin yok edildiği belirtilerek, maruz kalınan fiziksel ve sözlü saldırıların, tehditlerin, adam kaçırmaların ve keyfi gözaltıların olduğu bildirildi.

Sivil toplum ve uluslararası kuruluşların uyguladığı baskı sayesinde gazetecilerin bir nebze hatırlandığına işaret edilen raporda, "Cinayetler, basına karşı uygulanan şiddet, buzdağının sadece görünen kısmıdır. Bu dört ülkede bilgiye karşı fiili olarak uygulanan sansür, en görünür ve en aşırı şeklidir." ifadesine yer verildi.

Meksika'ya çağrı

Raporda, özellikle Meksika'da saldırganların cezalandırılmasında ciddi eksiklikler bulunduğu dile getirilerek, federal yetkililerden bu soruna daha fazla çaba gösterilmesi talep edildi.

Kolombiya, Brezilya ve Honduras'ta görev yapan gazetecilerin de aynı şekilde şiddete maruz kaldığı belirtilen raporda, yetkililerden sorunlara yapısal çözümler bulunulması istendi.

Gazetecilerin korunması için yetkililere bazı önerilerde bulunan RSF, polis gözetim devriyeleri aracılığıyla "panik düğmeleri", güvenlik kameraları veya kurşun geçirmez yelekler gibi tavsiyelerde bulundu.

Öte yandan RSF Bölge Direktörü Emmanuel Colombie, düzenlediği basın toplantısında, raporun ilk kez bölgesel bir perspektif sunduğuna dikkati çekerek, Latin Amerika basınında özgürlükleri göz ardı eden büyük bir kırılganlık yaşandığını belirtti.