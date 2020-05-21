Latin Amerika'daki korona virüsün vakaları artıyor
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Latin Amerika'daki korona virüsün vakaları artıyor

korona virüsün dünyada toplam vaka sayısı 5 milyonu aşarken, 5 milyon vakanın 580 bini Latin Amerika'da kaydedildi.

Latin Amerika'daki korona virüsün vakaları artıyor
21.05.2020 12:33 | Son Güncelleme: 21.05.2020 12:33

korona virüsün dünyada toplam vaka sayısı 5 milyonu aşarken, 5 milyon vakanın 580 bini Latin Amerika'da kaydedildi.

İlk olarak Çin'de ortaya çıkan korona virüs ülkede geniş çaplı önlemlerin alınmasının ardından Avrupa ve ABD'de dahil dünya genelinde hızla yayıldı. Dünya genelinde toplam vaka sayısı 5 milyonu aştı. Dünya genelinde korona virüsten en fazla etkilenen ülke ABD olurken, son günlerde Latin Amerika'da kaydedilen vaka sayıları Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'dan daha fazla oldu. Latin Amerika ülkelerindeki korona virüs vakaları dünya genelindeki vakaların 580 binini kapsıyor.

Korona virüsün pek çok ülkede yayılması sonrasında Güney Amerika'da yeni bir dalga yaşanmaya başladı. Peru'da toplam vaka sayısı 104 bin 20'ye yükselirken, ölü sayısı 3 bin 24 oldu. Meksika ise vaka sayısı 56 bin 594'e yükselirken ölü sayısı 6 bin 90'a çıktı. Şili'de vaka sayısı 53 bin 617'ye yükseldi, ölü sayısı ise 544 oldu.

Latin Amerika'daki korona virüs vakaları sürekli olarak artıyor. Yeni tespit edilen vakaların büyük bir kısmı Brezilya'da kaydedildi. Brezilya son dönemde 293 bin 357 vaka sayısıyla Almanya, Fransa ve İngiltere'yi geride bırakırken, ABD ve Rusya'nın ardından en çok vakanın görüldüğü 3. ülke oldu.

Brezilya'da 1 günde bin 179 kişi öldü

Brezilya'da Salı günü bin 179 kişi hayatını kaybetmişti. İlk korona virüs vakasının Şubat ayında görüldüğü ülkede en fazla can kaybı son olarak 12 Mayıs'ta kaydedilmiş, 1 günde 881 kişi hayatını kaybetmişti. Rekor artışın görüldüğü Brezilya'da salgının merkez üssü Sao Paulo kenti oldu. - BRASILIA

Kaynak: İHA

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