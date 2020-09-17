Latif Şimşek kimdir? Latif Şimşek kaç yaşında, nereli? Latif Şimşek hayatı ve biyografisi!

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LATİF ŞİMŞEK KİMDİR?

Latif Şimşek 01.05.1963 yılında Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde doğdu. İlkokulu Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bitiren Latif Şimşek, 1982 Yılında Ankara Merkez imam Hatip Lisesi (Şimdiki Tevfik İleri İmam Hatip Anadolu Lisesi) ni bitirdikten sonra Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek okulu'na girdi. 1987 yılında bu okuldan mezun oldu ve aynı yıl Türkiye Gazetesi Ankara Temsilciliğinde muhabir olarak çalışmaya başladı. Polis-adliye muhabirliğinden başlayıp, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Muhabirliği görevlerini yürüttü. 1993 yılında TGRT'nin kurulmasıyla televizyonculuk yaşamına başladı.

2007 yılına kadar TGRTHABER'de çalışan Latif Şimşek, uzun yıllar parlamento şefliği görevinde bulundu,

2007 yılında SES Tv'nin Haber Genel Yayın Yönetmenliği'ne getirildi.

2010'da kurulan Beyaz Tv'nin de Haber Genel Yayın Yönetmenliğini üstlendi.

Nagihan Alçı ve Hulki Cevizoğlu ile Med-Cezir programını yaptı.