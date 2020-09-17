Latif Şimşek kimdir? Latif Şimşek kaç yaşında, nereli? Latif Şimşek hayatı ve biyografisi!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Latif Şimşek kimdir? Latif Şimşek kaç yaşında, nereli? Latif Şimşek hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Latif Şimşek izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Latif Şimşek kaç yaşında, nereli? Latif Şimşek hayatı ve biyografisi! Latif Şimşek kimdir?

Latif Şimşek kimdir? Latif Şimşek kaç yaşında, nereli? Latif Şimşek hayatı ve biyografisi!
17.09.2020 21:22 | Son Güncelleme: 17.09.2020 21:27

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Latif Şimşek hakkında araştırmalar yapılıyor. Latif Şimşek kimdir? Latif Şimşek kaç yaşında, nereli? Latif Şimşek hayatı ve biyografisi!

LATİF ŞİMŞEK KİMDİR?

Latif Şimşek 01.05.1963 yılında Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde doğdu. İlkokulu Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bitiren Latif Şimşek, 1982 Yılında Ankara Merkez imam Hatip Lisesi (Şimdiki Tevfik İleri İmam Hatip Anadolu Lisesi) ni bitirdikten sonra Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek okulu'na girdi. 1987 yılında bu okuldan mezun oldu ve aynı yıl Türkiye Gazetesi Ankara Temsilciliğinde muhabir olarak çalışmaya başladı. Polis-adliye muhabirliğinden başlayıp, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Muhabirliği görevlerini yürüttü. 1993 yılında TGRT'nin kurulmasıyla televizyonculuk yaşamına başladı.

2007 yılına kadar TGRTHABER'de çalışan Latif Şimşek, uzun yıllar parlamento şefliği görevinde bulundu,

2007 yılında SES Tv'nin Haber Genel Yayın Yönetmenliği'ne getirildi.

2010'da kurulan Beyaz Tv'nin de Haber Genel Yayın Yönetmenliğini üstlendi.

Nagihan Alçı ve Hulki Cevizoğlu ile Med-Cezir programını yaptı.

İlgili Haberler

Melisa Döngel kimdir? Melisa Döngel hayatı ve biyografisi! Melisa Döngel kaç yaşında, nereli?
Melisa Döngel kimdir? Melisa Döngel hayatı ve biyografisi! Melisa Döngel kaç yaşında, nereli?
Berhan Şimşek kimdir? Berhan Şimşek hayatı ve biyografisi!
Berhan Şimşek kimdir? Berhan Şimşek hayatı ve biyografisi!
Kubilay Aka kimdir? Kubilay Aka nereli, kaç yaşında? Kubilay Aka sevgilisi
Kubilay Aka kimdir? Kubilay Aka nereli, kaç yaşında? Kubilay Aka sevgilisi

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Angela Merkel Adnan Menderes Erol Mütercimler Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Halil Sezai Bülent Ersoy Fahriye Evcen Okan Bayülgen
Spor Adem Büyük Metin Oktay Mbaye Diagne Rıza Çalımbay Nihat Özdemir
Daha Fazla Çocuk Erkek Türk Lirası Trabzonspor
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Latif Şimşek kimdir? Latif Şimşek kaç yaşında, nereli? Latif Şimşek hayatı ve biyografisi! - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.9.2020 21:31:50. #1.14#
title