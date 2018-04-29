Latif Şimşek AK Parti'ye Adaylık Başvurusunda Bulundu

AK Parti'ye milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunan gazeteci Latif Şimşek, "Cumhurbaşkanımız muhtemelen Türkiye ve Orta Doğu üzerinde önümüzdeki bir yıl içinde faaliyete geçirilecek planları gördü. Orta Doğu üzerinde oynanacak oyunlarda Türkiye'nin engelleme konusunda en etkili ülke olacağını bildiği için seçimleri erkene aldı. Bende bu zorlu mücadelesinde Cumhurbaşkanımızın yanında yer almak istedim" dedi.

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'de milletvekili aday adayı olmak için müracaatlar devam ediyor. Adaylık için başvuran bir isim de gazeteci ve yazar Latif Şimşek oldu. Erken seçim sürecini değerlendiren Şimşek, bu süreçte sadece Türkiye'de değil dünyada yaşanan gelişmelerin de etkili olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye ve Orta Doğu üzerinde önümüzdeki bir yıl içinde faaliyete geçirilecek planları gördüğünü belirten Şimşek, "Cumhurbaşkanımız Orta Doğu üzerinde oynanacak oyunlarda Türkiye'nin engelleme konusunda en etkili ülke olacağını bildiği için seçimleri erkene aldı. Bir an önce seçim telaşını bir kenara atıp, bölge sorunlarına, Türkiye üzerinde oynanan oyunları bertaraf etme yoluna gitmeyi düşündü. Son derece yerinde bir karar, gerçekten de siyonizm ve neocon evanjelizm, Orta Doğu üzerinde yeni bir Sykes-Picot paylaşımına hazırlanıyor. Bunu Batılı basın da açıkladı. İngiltere, Amerika ve Fransa'nın Suriye'yi dört parçaya bölme girişimlerinden bahsedildi. Bu parçalanma sadece Suriye ile sınırlı kalmayacak, Orta Doğu'yu yüz yıl sonra yeniden parçalamayı, küçük küçük ülkelere bölmeyi ve yönetmeyi düşünüyorlar. Cumhurbaşkanımız çok tecrübeli bir siyasetçi olduğu için bu oyunları MHP ile birlikte gördü ve erken seçimle bu oyunları bozdu. Hem içerideki hem de dışarıdaki tuzakları bozmak adına alınan erken seçim kararı ülkemiz için hayırlı olsun" diye konuştu.

"CHP'den başka bir aday çıksa da o adayın seçilememesi durumunda Kılıçdaroğlu o koltukta yine oturamaz"

Muhalefetin henüz cumhurbaşkanı adayı göstermemesine ilişkin de Şimşek, "Türkiye cumhurbaşkanlığı sistemine geçiyor ama CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu ülkeyi yönetmeye talip değil. Çünkü talip olsa cumhurbaşkanı adayı olur, bu çok ilginç bir durum. CHP tabanının, seçmenin de bunu değerlendireceğini düşünüyorum. İddiası olmayan bir genel başkanla CHP yoluna nasıl devam edecek anlamakta zorluk çekiyorum. Kılıçdaroğlu muhtemelen kaybedeceği cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra CHP Genel Başkanlığı koltuğunda da oturamayacağını düşündüğü için aday olmuyor. Ancak CHP'den çıkacak bir aday veya ittifak ile belirlenecek bir aday çıkarsa da o adayın seçilememesi durumunda Kılıçdaroğlu o koltukta yine oturamaz. Muhalefette karışıklık, kaos ve ne yapacağını bilememenin telaşı var. Bakalım aday olarak kimi açıklayacaklar" ifadelerini kullandı.

"Halkımız 15 yıldır Recep Tayyip Erdoğan ismi etrafında kenetleniyor"

AK Parti'den aday adaylığı başvurusunda bulunmasında dünyada yaşanılan gelişmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mücadelesinde yanında durmak istemesinin etken olduğunu dile getiren Şimşek, bu süreçte bir tuğla koymak istediğini belirtti. Türkiye'nin çok çetin şartlardan geçtiğinin altını çizen Şimşek, "Cumhurbaşkanımızın bu zor dönemlerde hem Türkiye'nin başında olması, İslam dünyasına hamilik yapması çok çok önemli. Bu nedenle halkımız 15 yıldır Recep Tayyip Erdoğan ismi etrafında kenetleniyor. Eğer fırsat verilirse, layık görülürsek ben de Cumhurbaşkanımızın bu kutlu mücadelesinde yanında olmak için aday adayı olmaya karar verdim" diye konuştu. - ANKARA