"Lastminute" Turizm Pazarlama Fuarı, Antalya'da kapılarını açacak
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"Lastminute" Turizm Pazarlama Fuarı, Antalya'da kapılarını açacak

'Lastminute' Turizm Pazarlama Fuarı, Antalya'da kapılarını açacak
Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Güncel

Antalya'da, "Lastminute" Turizm Pazarlama Fuarı düzenlenecek.

Antalya'da, "Lastminute" Turizm Pazarlama Fuarı düzenlenecek.

GMT Fuarcılık tarafından düzenlenecek fuar, Antalya ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde 26-27 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Yaklaşık bin 500 yurt dışı turizm profesyoneli ve seyahat acentesini ağırlaması planlanan fuarda, bu sezon katma değer oluşturacak ve aktif pazarlara yönelik çözüm önerileri sunulacak.

Fuarla, Türkiye'nin önde gelen turizm markalarını ve bileşenlerini dünya turizm pazarlarına sunarak, turizm profesyonellerinin, yatırımcılarının ve yeni girişimcilerinin Türkiye ile olan iletişimini artırmak ve pekiştirmek hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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