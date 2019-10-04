04.10.2019 17:46

Lastikte zulalanan 1,5 kilo skunk maddesi ele geçirildi

Çarşamba Emniyetinden uyuşturucu baskını: 1 tutuklama, 1 gözaltı

SAMSUN - Samsun'un Çarşamba ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir aracın lastiklerinde yapılan aramada 1 buçuk kilo skunk maddesi ele geçirildi.

Olay, Samsun-Ordu kara yolu üzerinde Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu kiralık bir araç içerisinde arama yaptı. Şahıs üzerinde yapılan aramada 2 gram esrar maddesi ele geçirilirken, araç içerisinde yapılan aramalarda ise yoğun parfüm kokusu emniyet güçlerinin şüphesini çekmesi üzerine inceleme derinleştirildi. Polis, otomobil lastiklerinde şüpheli madde bulunacağı ihtimali üzerinde durdu. Bir lastikçide sökülen lastiklerin içerisinde toplamda 1,5 kilo skunk maddesi ele geçirilirken Bayram Ali K. gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ve Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekiplerince olayla ilgisi olduğu şüphesiyle Emrah H. (32), Trabzon'da gözaltına alındı. Trabzon'da gözaltına alınan şahıs, Çarşamba Adliyesine sevk edildi.

Gözaltı işlemleri tamamlanan Bayram Ali K. ise Çarşamba Adliyesine sevk edildi. Şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA