Lastikleri tutuşan tırın yanmasını itfaiye önledi
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Lastikleri tutuşan tırın yanmasını itfaiye önledi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde balataların ısınmasından dolayı lastikleri tutuşan tırı yanmaktan itfaiye ekipleri kurtardı.

13.01.2020 19:23 | Son Güncelleme: 13.01.2020 19:28
Lastikleri tutuşan tırın yanmasını itfaiye önledi

'ın Ereğli ilçesinde balataların ısınmasından dolayı lastikleri tutuşan tırı yanmaktan itfaiye ekipleri kurtardı.


Yangın Ereğli ilçesi Devrek yol ayrımı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balatalarında ısınma meydana gelen tırın lastikleri hareket halinde iken tutuştu. Durumu fark eden tır sürücüsü itfaiye ekiplerine verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle ulaşım bir süre aksarken, tırın yoldan kaldırılması ile yol yeniden trafiğe açıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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