Ankara'da lastikleri patlayan tır ağaç ve elektrik direğini devirdi - Haberler
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Ankara'da lastikleri patlayan tır ağaç ve elektrik direğini devirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Akyurt ilçesinde seyir halindeyken lastikleri patlayan tır ağaç ve elektrik direğini devirdi.

ÇANKIRI (İHA) - Ankara'nın Akyurt ilçesinde seyir halindeyken lastikleri patlayan tır ağaç ve elektrik direğini devirdi.

Kaza, Akyurt ilçesinde Çankırı Devlet Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çankırı- Ankara istikametinde seyir halinde olan tır lastiklerinin patlaması sonucu refüjde bulunan bir ağaç ve bir elektrik direğini devirerek karşı istikamete geçti. Kazayı gören diğer sürücüler sağlık ve polis ekiplerine haber verirken kazada ölen ya da yaralanan olmadı. - ANKARA

Ankara'da lastikleri patlayan tır ağaç ve elektrik direğini devirdi

Ankara'da lastikleri patlayan tır ağaç ve elektrik direğini devirdi

Ankara'da lastikleri patlayan tır ağaç ve elektrik direğini devirdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Çankırı, Ankara, Akyurt, 3. Sayfa, Haber

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