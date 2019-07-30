Lastiklere 7 kilo esrar gizledi, polise teslim oldu
Elazığ'da aracının lastiklerine 7 kilo 440 gram esrar gizleyen şüpheli, pişman olup sevkiyat yapmadan gidip polise teslim oldu.
Elazığ'da aracının lastiklerine 7 kilo 440 gram esrar gizleyen şüpheli, pişman olup sevkiyat yapmadan gidip polise teslim oldu.
Olay, Kovancılar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. İzmir'e götürmek için temin ettiği esrarı aracının lastiklerine gizlettirdi. Daha sonra pişman olan H.K., sevkiyatı gerçekleştirmeden aracıyla İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.
Polis aracın lastiklerinde ve stepnesinde yaptığı aramada, 2 kilo 90 gram toz ve 5 kilo 350 gram kıyılmış olmak üzere toplam 7 kilo 440 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ
Kaynak: İHA
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