Lastikler çevreye zarar vermeden toplanıyor Tatvan Belediyesi Hurda Lastikleri Toplayarak Çevre ve Hava kirliliğinin önüne geçip, lastiklerin sivrisineklerin üreme noktası olmasınında önüne geçiyor.

Etrafa gelişi güzel atılan, ömrünü tamamlamış hurda lastikleri toplayan Tatvan Belediyesi, bu sayede hava ve çevre kirliliğinin yanı sıra haşere ve sivrisinek üremesinin de önüne geçiyor.

Yaz mevsiminde su birikintisinden dolayı haşerelerin üreme alanlarından biri haline gelen, kışın da ısınmak için yakılarak hava kirliliğine sebep olan hurda lastikler, TatvanBelediyesi ekipleri tarafından toplanarak, geri dönüşüme kazandırılıyor.

Haşereyle mücadele kış mevsiminde başlıyor

Haşere üreme alanlarının tespiti ve üreme kaynaklarının kurutulması için yürütülen ilaçlama çalışmaları kış aylarında da devam ediyor. Tatvan'da kent merkezinde yapılan ilaçlamaların yanı sıra eski, kullanılmayan, çevreye gelişi güzel atılmış tüm araç lastiklerini de toplayan Tatvan Belediyesi ekipleri, atık lastiklerin içlerinde biriken sularda sivrisineklerin üremesi için uygun ortamın oluşmasının da önüne geçiyor.

Binin üzerinde lastik toplandı

Lastiklerin çevreye gelişi güzel atılmasından dolayı zararlı haşerelerin ve özellikle de sivrisineklerin bahar aylarının ilk dönemlerinde larvalarını bıraktığı ve ürediği yerler olduğu belirtilen açıklamada, "Bir otomobil lastiği içerisinde büyüyen larvalar, bulundukları mahalleyi rahatsız edecek miktarda binlerce sivrisinek üretebilmektedir. Üreyen bu sivrisinek ile mücadele etmek için de yüksek maliyetli kimyasallar gerekmektedir. Bu kapsamda etkili ve kalıcı yöntem olan fiziksel mücadele yöntemi kapsamında atıl haldeki kullanılmayan araç lastikleri toplanmaktadır. Arıca bu lastiklerin vatandaşlar tarafından yakılarak çevre kirliliğine sebep olmasının da önüne geçilmektedir. Şuana kadar binin üzerinde araç lastiği toplandı" denildi.

Kaynak: Bültenler