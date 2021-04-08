Lastikçilerde yaz lastiği değiştirme yoğunluğu
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Lastikçilerde yaz lastiği değiştirme yoğunluğu

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Lastikçilerde yaz lastiği değiştirme yoğunluğu

DÜZCE(İHA) – Kış lastiği uygulamasının sona ermesi ile birlikte lastiklerini değiştirerek yakıt tasarrufu ve yol tutuşunu arttırmak isteyen sürücüler, lastikçilerde yoğunluk oluşturdu.

DÜZCE(İHA) – Kış lastiği uygulamasının sona ermesi ile birlikte lastiklerini değiştirerek yakıt tasarrufu ve yol tutuşunu arttırmak isteyen sürücüler, lastikçilerde yoğunluk oluşturdu.

Kış lastiği uygulamasının sona ermesi ile birlikte lastikçilerde yoğunluk yaşlanmaya başladı. 1 Nisan itibari ile ticari ve ağır tonajlı araçlar kış lastiklerini yaz lastikleri ile değiştirmeye başladı. Lastikçilerde oluşan yoğunluk ile birlikte lastikçilerde yaz lastiği kullanmanın önemine değindi. Kış lastikleri ile ilkbahar ve yaz aylarında daha fazla yakıt tüketildiğini ve yol tutuşunun iyi olmadığını belirten Oto Lastik Bakım uzmanı Ümit Sel, sürücülere uyarılarda bulundu. Sel, "Tabi resmi tarih 1 Nisan'dan itibaren kış lastiklerinin sökülüp yaz lastiklerinin takılması gerekiyor. Neden takılması gerekiyor. Artık havaların sıcaklıkları artışa geçti. Kar bitti gerçi halen yağmur ve soğuk hava devam ediyor ama artık ihtiyaç kalmadı kış lastiklerine. Neden diye soracak olursanız bu yapısı ile alakalı bir durum. Üzerindeki blok yapısı ile alakalı bir durum. Yaz lastiklerinin yol tutuşu daha iyi olacak kış lastiğine göre. Hem yakıt tasarrufu açısından hem yol tutuşu açısından artık kış lastiklerini söküp yazlıklara geçmemiz gerekiyor" dedi.

"Lastikler kontrol edilmeli"

Yaz lastiklerinin de deforme olmuş olabileceğini, kontrol edilmeden takılmaması gerektiğini belirten Sel, "Tabi ki yaz lastikleri sökülürken kontrol edilmesi gerekiyordu. Yaz için bir hazırlık yapılması gerekiyordu. Diş yapıları diş derinlikleri blok yapıları lastiklerde herhangi bir deformasyon herhangi bir hasar var mı bunlara bakılması gerekiyor. Tabanlarında herhangi bir bozulma var mı? Onlara bakılması gerekiyor. Bunlar varsa değiştirilmesi veya yenilenmesi gerekiyor. Tabi mevsime bağlı olarak firmamızda kampanyalar var. Fiyat konusunda mümkün olduğu kadar uygun tutmaya çalışıyoruz. Bayisi olduğumuz firmada bunu destekliyor. Yapılabilecek en güzel fiyatları, en güzel fiyat uygulamalarını müşterilerimize yapıyoruz" diye konuştu. - DÜZCE

Lastikçilerde yaz lastiği değiştirme yoğunluğu
Lastikçilerde yaz lastiği değiştirme yoğunluğu
Lastikçilerde yaz lastiği değiştirme yoğunluğu
Lastikçilerde yaz lastiği değiştirme yoğunluğu
Lastikçilerde yaz lastiği değiştirme yoğunluğu
Lastikçilerde yaz lastiği değiştirme yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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