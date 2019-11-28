28.11.2019 01:50 | Son Güncelleme: 28.11.2019 01:52

Lastikçilerde "kış lastiği" mesaisi başladı

Sivas'ta kar yağışı başlamadan kış lastiğini taktırmak isteyen vatandaşlar, lastikçilerde yoğunluk yaşanmasına neden oldu

SİVAS - Sivas'ta kar yağışı başlamadan kış lastiğini taktırmak isteyen vatandaşlar, lastikçilerde yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

1 Aralık tarihinde başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulamasına sayılı günler kala lastikçilerde yoğunluk yaşanmaya başladı. Araçlarının lastiklerini kış lastikleri ile değişmek için son günleri bekleyenler ve zorunluluğun normal binek otomobiller için de geçerli olduğunu düşünenler yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Sivas'ta kar yağışının önümüzdeki günlerde etkili olacağını düşünen vatandaşlar, 4 Eylül sanayi sitesinde ve Ata Sanayi'de lastikçilerde yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Lastik fiyatlarında geçen yıla oranla artış yaşandı.

Lastikçi Ali Ünsal, araç sürücülerinin kar yağmasını beklemeden lastiklerini değiştirmeleri gerektiğini söyledi. Ünsal, "Kış lastiği hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğünde takılması lazım. Kar yağmasını kesinlikle beklememeliyiz. Lastiğimizi taktırmalıyız. Kış lastiğinde yazlık lastiğe göre tutuş farkı var. Kış lastiğinde vakum özelliğinden dolayı tutuş iyidir. O yüzden yazlık lastiğimizi çıkartıp kışlık lastiğimizi takacağız. Biliyorsunuz 1 Aralık'tan itibaren kış lastiği uygulaması başlıyor. Duyarlı vatandaşlarımız şuanda geldiler, lastiklerini taktırmaya başladılar. Diğer müşterilerimizi de en kısa zamanda bekliyoruz. Yoğunluk olarak, sayılı günler kala hareketlenmeler oldu. Kar yağmasını beklemeden kesinlikle kış lastiğini taktırmamız lazım. Lastik fiyatları geçen yıla oranla arttı. Bizler fiyatları en alt seviyede tutmaya çalışıyoruz. Fiyatlarımız 200 Lira ile 500 Lira arasında. Lastiğin fiyatı ebatına göre değişiyor "dedi.

Aracının lastiğini değiştirmek için kar yağmasını beklemediğini belirten Turan Karasulu, "Aracımın lastiğini değiştirmeye geldim. Kar yağmadı ama şimdi değiştirmemin daha iyi olacağını düşündüm. Kar yağdığında hem ben hem de aracım zarar görebilir. Kar yağmasını beklersem lastikçilerde de çok sıra olur. O yüzden erken davrandım ve aracımın lastiğini değiştirdim. Diğer vatandaşlara da kar yağmadan lastiklerini değiştirmelerini öneririm "dedi.

Kaynak: İHA