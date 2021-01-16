Lastikçide çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü
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Lastikçide çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

16.01.2021 09:27 | Son Güncelleme: 16.01.2021 09:30
Lastikçide çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir motosiklet lastikçisinde meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir motosiklet lastikçisinde meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgilere göre olay Mahmudiye Mahallesi Cevat Parman Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan lastik tamircisinin bulunduğu işyerinin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi.

Olay yerine gelen İtfaiye Ekipleri, yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından çalışmalarını tamamladı.

Yangın nedeni ile yaralanan olmazken, işyerinde maddi hasar meydana geldi.

Konu ile ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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