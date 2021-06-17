Lastikçi görünümlü hırsızlık şebekesi çökertildi

Eskişehir'de çok sayıda suç kaydı bulunan 2 şahıs, hırsızlık amacıyla girdikleri bina içerisinde yakalanırken, şüpheliye ait lastikçi görünümlü işyerinin bodrum katında 100 kilogram bakır kablo ve mühimmat ele geçirildi.

Eskişehir'de çok sayıda suç kaydı bulunan 2 şahıs, hırsızlık amacıyla girdikleri bina içerisinde yakalanırken, şüpheliye ait lastikçi görünümlü işyerinin bodrum katında 100 kilogram bakır kablo ve mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, 2 şüpheli Şarhöyük Mahallesi Adile Sokak ve Enginsu Sokak üzerinde bulunan binalara girmeye çalıştı. Gelen ihbar üzerine adresler üzerinde çalışma yapan Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bir daire içerisindeki dolaba saklanmış vaziyette Y.A. isimli şahsı yakaladı. Şahıstan alınan bilgi doğrultusunda suç ortağı F.Ü. ise oto lastikçisi içerisinde yakalandı.

Polislerin işyerinde yaptığı aramada, bodrum katında 5 çuval ve 1 çanta içerisinde 100 kilogram ağırlığında soyulmuş bakır kablo, 3 adet güç kaynağı bulundu. Ayrıca yapılan aramalarda bodrumdaki lastik yığınları içerisinde gizlenmiş vaziyette 1 adet tabanca, 222 adet tabancaya ait fişek, 2 adet av tüfeği, tüfeğe ait 9 adet kartuş, 2 adet şarjör ve çalıntı olduğu tespit edilen 2 adet bisiklet ele geçirildi.

Yakalanan ve çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheliler Y.A. ve F.Ü. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Hırsızlık olaylarıyla ilgisi olduğu tespit edilen 1 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, bakır kablolar ve bisikletler sahiplerine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı