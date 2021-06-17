Lastik veri toplama çözümü Goodyear SightLine tanıtıldı

Goodyear Tire & Rubber Company, hafif ticari araçlar için ilk lastik veri toplama çözümü Goodyear SightLine'ı tanıttı.

Goodyear Tire & Rubber Company, hafif ticari araçlar için ilk lastik veri toplama çözümü Goodyear SightLine'ı tanıttı.

Goodyear'dan yapılan açıklamaya göre, araçlar için kesintisiz, güvenli ve güvenilir mobilite sağlayacak olan Goodyear SightLine, son kilometre lojistiği segmentinin hızla büyümesiyle sektörde bir ilki gerçekleştirerek ürünlerini öncelikle bu alanda hizmet veren filolara sunacak.

SightLine, 2021'in ilerleyen dönemlerinde Goodyear'ın orijinal ekipman ve mobilite iş ortaklarının da kullanımına açılmış olacak.

Başta Kuzey Amerika ve Avrupa'da faaliyet gösteren hafif ticari araç filoları için kullanıma sunulacak olan Goodyear SightLine, bulut temelli algoritmalara sahip sensörler kullanarak mobil uygulama üzerinden filo operatörleriyle gerçek zamanlı olarak iletişim kuruyor. Goodyear'a ait olasılığa dayalı bakım teknolojileri, arızaları tahmin etme, çalışmama süresini en aza indirme, daha güvenli ve düşük maliyetli sürüş için lastik basıncını takip etme gibi filo yöneticilerinin karşılaştığı birçok soruna çözüm sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Goodyear Küresel Operasyonlar Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Teknoloji Baş Sorumlusu Chris Helsel, "Tıpkı kalp atış hızı ve oksijen seviyesini takip eden akıllı saatler gibi, SightLine'ın lastik verisi toplama özelliği, lastiğin sağlık durumunu takip ediyor. SightLine, lastiklerin üzerindeki sır perdesini kaldırarak lastiklerin servis veya değişim zamanının geldiğini belirten proaktif mobilite bilgileri sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Pilot programlar yoluyla SightLine'ın geliştirdiği lastik çözümlerini kullanarak milyarlarca kilometrelik test verisi toplayan Goodyear, her lastiğin veri sağladığı ağ bağlantılı bir geleceğin temelini atıyor.

Goodyear, şirket hedefi olarak belirlediği veri analizi özelliğini 2027 yılına kadar tüm yeni ürünlerinde kullanıma sunacak ve otonom araçları da kapsayacak. Goodyear SightLine destekli entegre lastikler, fren mesafesini de yüzde 30 azaltacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt