Lastik parçasından kaçan otomobil kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, yoldaki lastik parçasından kaçan otomobilin kaza yapması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, yoldaki lastik parçasından kaçan otomobilin kaza yapması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara istikametine giden Feyza Yatmaz, yönetimindeki 78 BU 547 plakalı otomobille Dörtdivan gişeleri mevkisinde yoldaki lastik parçasından kaçmak için manevra yaparken Berken Y. yönetimindeki 06 JSS 59 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle refüje çarpan otomobiller savruldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık personeli, Feyza Yatmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan Berken Y. ise hastaneye kaldırıldı.

Yatmaz'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder