'Lastik Kız' Yeşim'in hayali, internetten izlediği jimnastikte milli takımı girmek

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde 'Lastik Kız' lakaplı Yeşim Münar (11), 2 yıl boyunca internetten videolar izleyerek, jimnastik sporunu öğrendi. Köydeki arkadaşlarına da bu sporu öğreten Münar, "Hayalim milli takıma girip Türkiye'yi jimnastik sporunda temsil etmek. Okul durumum iyi. Bu sene takdir aldım. Şu anda köydeyim. Ben burada kendi hayalimi gerçekleştirmeye çalışıyorum" dedi.

Genç ilçesi Servi Beldesi Çaybaşı köyünde oturan 5'inci sınıf öğrencisi Yeşim Münar, 2 yıl önce jimnastik sporuna merak sardı. Münar, internette gördüğü videoları izleyerek kendini geliştirdi. Zorlu hareketleri yapmayı öğrenen Münar, bunları köydeki arkadaşlarına da öğretmeye başladı. Yaptığı zorlu hareketler nedeniyle köydekiler zamanla Münar'a, 'Lastik kız' lakabını taktı. Profesyonel destek alarak, milli takıma girmeyi hedefleyen Münat, Türk bayrağını uluslararası yarışmalarda dalgalandırmak istiyor.

'HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUM'

Boş zamanlarında ailesine yardım eden Münar, hayalini gerçekleştirmeye çalıştığını ifade ederek, "İnternette videolardan öğrendim ve başardım. Hayalim milli takıma girip Türkiye'yi jimnastik sporunda temsil etmek. Milli takıma girmek, şampiyon olmak ve herkese jimnastik öğretmek istiyorum. Okul durumum iyi. Bu sene takdir aldım. Boş zamanlarımda anneme, babama yardım ediyorum ya da arkadaşlarıma jimnastik öğretiyorum. Acun Ilıcalı'yı çok seviyorum. Programlarını da kaçırmadan izliyorum. İnşallah bana da destek verir. Umudum hiç yarım kalmaz diye dua ediyorum" diye konuştu.

'HAYALLERİNİN YARIM KALMASINI İSTEMİYORUM'

Herhangi bir işleri olmadığı için kızının spor eğitimlerini karşılayamadıklarını belirten Emine Münar ise Yeşim'e destek verilirse daha iyi yerlere geleceğini düşündüğünü dile getirerek, şunları söyledi:

"Kızıma destek verilmesini, yardım yapılmasını istiyorum. Gerekirse köyden götürsünler. Köyde hayvanlara bakıyoruz. Hiçbir işimiz yok. Ona yardım edilmesini istiyoruz. Kızımla gurur duyuyorum. Herkese de yardım etmesini, çalışmasını istiyorum. Bu sporu daha iyi öğrenmesini istiyorum. Yeşim'in bir kardeşi var. Kızım kendi kendine öğreniyor. Biz de ona destek verilirse daha iyi yerlere gelebileceğini düşünüyoruz. Kim yardım edebilecek güçteyse, yardım edilmesini istiyorum. Hayallerinin yarım kalmasını istemiyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı