Lastik-İş'te toplu sözleşme süreci başlıyor

24.12.2019 13:12 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:30

Lastik-İş Sendikası ile örgütlü olduğu Goodyear, Pirelli, Prometeon ve Brisa arasındaki yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, ocak ayının ilk yarısında başlayacak.

Başiskele ilçesinde basın toplantısı düzenleyen sendikanın genel başkanı Alaaddin Sarı, 1 Ocak 2020'den itibaren yürürlüğe girecek ve 2 yıllık dönemi kapsayacak toplu iş sözleşmesi için hazırladıkları taslağı açıkladı.

Konuşmasına, otomotiv ve lastik sektöründeki küresel trendlere ilişkin verileri paylaşarak başlayan Sarı, lastik işçileri için bugüne kadar elde edilen kazanımlardan da bahsetti.

Sarı, yeni dönem toplu sözleşme tekliflerinin üyelere dağıtılan formlarda belirtilen taleplere göre hazırlandığını dile getirerek, yaklaşık 6 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesinin 1 Ocak 2020'den itibaren yürürlüğe gireceğini ve 2 yıl süreyle geçerli olacağını söyledi.

İş verenlerle yapılan ön görüşmeler sonucunda toplu sözleşme görüşmelerinin ocak ayının ilk yarısında başlatılmasını beklediklerini aktaran Sarı, "Toplu iş sözleşmesi teklifimizde, sendikamızın üyesi olan üretim işçileri için 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere birinci 6 ay için ücretlere yüzde 15 oranında zam teklifinde bulunduk. Teklifte 2 yıllık süre içinde ücret zamlarının 1 Temmuz 2020, 1 Ocak 2021 ve 1 Temmuz 2021 tarihlerinde enflasyon oranına 3 puan eklenerek bulunacak oran kadar artırılması talep ediliyor. Ayrıca toplu iş sözleşmesinde yer alan sosyal yardımlara da 2020 yılında yüzde 40 ile yüzde 110 arasında zam yapılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Destek işçilerine ilk 6 ay için yüzde 26 zam talebi

Alaaddin Sarı, Lastik-İş üyesi destek hizmetleri işçileri için hazırlanan teklife de değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Destek hizmetleri işçileri için birinci 6 ayda 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 1. İş Grubunda yer alan üyelerimizin ücretleri 3 bin 250 TL/aydan düşük olanlar 3 bin 250 TL/aya yükseltildikten sonra seyyanen 650 TL/ay, 2. İş Grubunda yer alan üyelerimizin ücretleri 3 bin 400 TL/aydan düşük olanlar 3 bin 400 TL/aya yükseltildikten sonra seyyanen 750 TL/ay ve 3. İş Grubunda çalışan üyelerimizin ücretleri 3 bin 600 TL/aydan düşük olanlar 3 bin 600 TL/aya yükseltildikten sonra seyyanen 850 TL/ay ücret zammı yapılması isteniyor. Bu talep birinci 6 ay için ortalama yüzde 26 artış anlamına geliyor. Destek hizmetlerinde çalışan üyelerimizin toplu iş sözleşmelerinde yer alan sosyal yardımlara da 2020 yılında yüzde 38'den başlayarak yüksek oranlarda zam yapılması talep ediliyor."

Üretim işçisi üyeler ile destek hizmetlerinde çalışan üyelerin sözleşme hükümlerinde yer alan farkları önemli ölçüde ortadan kaldıracak tekliflerde bulunduklarını vurgulayan Sarı, "Özel sağlık sigortası, iş veren katkılı bireysel emeklilik ve 4 ikramiye bu taleplerimizin başında geliyor. Yeni dönem toplu iş sözleşme teklifimizde iş güvencemizi sağlamlaştıracak taleplerimize de yer verdik. Bu taleplerin başında toplu sözleşme kapsamı içinde yer alan işlerde Özel İstihdam Bürosuna bağlı kiralık işçi çalıştırılmaması talebi yer alıyor. Ayrıca eşit işe eşit ücretin korunması, güvencesiz ve esnek çalışmaya karşı çıkma gibi temel taleplerimiz de devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA