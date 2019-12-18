Lastik-İş Genel Başkanı Karacan'ın öldürülmesine ilişkin davada mütalaa

18.12.2019 13:00 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:00

DİSK'e bağlı Lastik-İş'in Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın öldürülmesi ve 2 kişinin yaralanmasına ilişkin biri tutuklu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları katıldı. Sanık Sedat Uzunlar'ın tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı duruşmayı Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı da izledi.

Celse arasında, olay yerinde keşif yapıldığına dair raporun geldiğinin zapta geçirilmesinin ardından cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Cumhuriyet savcısı, sanık Uzunlar hakkında maktul Karacan'a yönelik "kasten öldürme" suçundan "haksız tahrik" indirimi uygulanarak 12 yıldan 18 yıla kadar, olayda 3 kişiye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan haksız tahrik indirimi uygulanarak 6 yıl 9 aydan 33 yıl 9 aya kadar, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası, "nitelikli yağma" suçundan ise beraatini istedi.

Tutuksuz 7 sanık hakkında ise tutuklu sanık Uzunlar'a yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4'er yıldan 14'er yıla hapis cezası isteyen cumhuriyet savcısı, "nitelikli yağma" suçundan ise sanıkların beraatini talep etti.

Söz alan Karacan ailesinin avukatı, olay yerinde keşif yapıldığına dair rapor ve mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talep etti.

Tutuksuz sanıklar da savunmalarında bu aşamada ekleyecek bir hususlarının olmadığını belirterek, avukatlarının beyanda bulunacağını kaydetti.

Tutuklu sanık Uzunlar da mütalaaya karşı yazılı savunmasını mahkemeye göndereceğini söyledi.

Söz alan tutuksuz sanık avukatları da olay yerinde keşif yapıldığına dair rapor ve mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

Sanık Uzunlar'ın avukatları da daha önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek, müvekkillerinin tahliyesini ve mahkeme dosyasına gelen belgelerle mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talebinde bulundu.

Tutuklu sanığın mevcut halinin devamına, olay yerini gören güvenlik kamera görüntülerinin iyileştirilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığına yazılan müzekkerenin akıbetinin sorulmasına, sanık ve taraf avukatlarına mütalaa ve diğer belgelere ilişkin beyanda bulunmaları için süre verilmesine hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 19 Şubat'a erteledi.

Süreç

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan lastik fabrikasını 13 Kasım 2018'de ziyarete gelen Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan, iş yeri temsilciliği binasında henüz belirlenemeyen nedenle fabrikada çalışan işçilerden Sedat Uzunlar'ın silahlı saldırısına uğramış, Karacan ile yanındaki iş yeri temsilcisi O.B. ve M.S, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanmıştı.

Ağır yaralanan Karacan ile O.B. ve M.S, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Karacan, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. Olayda Uzunlar'ın ateş ettiği belirtilen E.A. ise yara almamıştı.

Gözaltına alınan Uzunlar, 14 Kasım 2018'de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 29 sayfalık iddianamede, tutuklu sanık Sedat Uzunlar hakkında, "kasten öldürme" suçundan müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıldan 30 yıla, "nitelikli yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, aralarında O.B, M.S. ve E.A'nın da bulunduğu tutuksuz 7 sanığın "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4'er yıldan 14'er yıla, "nitelikli yağma" suçundan 10'ar yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: AA