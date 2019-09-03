Lastik-İş Genel Başkanı Karacan'ın öldürülmesine ilişkin dava

03.09.2019 15:40

DİSK'e bağlı Lastik-İş'in Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın öldürülmesi ve 2 kişinin yaralanmasına ilişkin 1'i tutuklu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Sedat Uzunlar, tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı. Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı ile Karacan'ın yakınları da duruşmayı izledi.

Celse arasında gelen belgelerin duruşma zaptına geçirilmesinin ardından mahkeme heyeti, 7 tanığı dinledi.

Tanık O.U, ifadesinde fabrikada işçi olarak çalıştığını söyledi.

Fabrikadan çıkış yaparken sendikanın temsilcilik binasının önünde kalabalık gördüğünü, ne olduğunu tam anlamadığını belirten O.U, "Kalabalık içinde Genel Başkanı da gördüm, yoluma devam ettim. Biraz sonra bir ses duydum, silah olup olmadığından emin değilim." dedi.

Tanık Ç.D. de fabrikada işçi olarak çalıştığını kaydetti.

Fabrikadan çıkış yaparken sendika temsilciliğinin önünde hareketlilik gördüğünü anlatan tanık Ç.D, "Tartışma gibi bir şey vardı, kalabalık içeri girdi. Temsilciliğin önünden geçerken göz ucuyla içeri baktığımda kalabalık ayakta dikiliyordu, belki oturan vardı ancak görmedim. Ayaktakiler arasında Genel Başkanı fark etmedim, elinde silah olan kimse görmedim. Biraz ilerledikten sonra silah sesleri geldi." diye konuştu.

Tanık C.Ç. de fabrikada işçi olarak çalıştığını dile getirerek, "Genel Başkanı sendika binasında gördüm, selam verdim. İçeri girdiğimde Genel Başkan telefonla konuşuyordu, problemli bir ortam yoktu. Masada ya da elinde silah görmedim. İçeriden çıkarken sanık Sedat'ın da temsilcilik binasına gittiğini gördüm. Uzaklaşırken içeride bir gürültü yaşandığını duymadım. Fabrikanın girişinde beklerken silah sesleri duydum." ifadelerini kullandı.

Tanık ifadelerinin ardından görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanığın bu halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Söz alan Karacan ailesinin avukatları, tanık ifadelerine ilişkin yazılı beyanda bulunacaklarını kaydetti.

Söz verilen sanıklar da önceki beyanlarını tekrar ettiklerini söyledi.

Tutuksuz sanıkların avukatları, tanık ifadelerinde aleyhte olan hususları kabul etmediklerini belirterek, ayrıntılı beyanda bulunacaklarını kaydetti.

Tutuklu sanık Uzunlar'ın avukatları da önceki beyanlarını tekrar ettiklerini ifade ederek, müvekkillerinin tahliyesini ve olay yerinde keşif yapılmasını talep etti.

Tutuklu sanığın bu halinin devamına, olay yerini gören güvenlik kamera görüntülerinin iyileştirilmesi için Jandarma Genel Komutanlığına yazılan müzekkerenin cevabının beklenmesine karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı 30 Ekim'e erteledi.



Süreç

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan lastik fabrikasını 13 Kasım 2018'de ziyarete gelen Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan, iş yeri temsilciliği binasında henüz belirlenemeyen nedenle fabrikada çalışan işçilerden Sedat Uzunlar'ın silahlı saldırısına uğramış, Karacan ile yanındaki iş yeri temsilcisi O.B. ve M.S, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanmıştı.

Ağır yaralanan Karacan ile O.B. ve M.S, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, Karacan, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan Uzunlar, 14 Kasım 2018'de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 29 sayfalık iddianamede, tutuklu sanık Sedat Uzunlar hakkında, "kasten öldürme" suçundan müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıldan 30 yıla, "nitelikli yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, tutuksuz 7 sanığın "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıldan 14'er yıla, "nitelikli yağma" suçundan 10 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: AA