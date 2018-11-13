Lastik-İş Genel Başkanı Karacan'a Yapılan Silahlı Saldırı

Hak-İş Genel Başkan Vekili Mehmet Şahin, DİSK'e bağlı Lastik-İş'in Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduklarını belirterek, bu tür elim olayların bir daha yaşanmamasını temenni etti.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Karacan'ın Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki bir lastik fabrikası ziyaretinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

Karacan'ın hayatını kaybetmesinden duydukları derin üzüntüyü dile getiren Şahin, "Bu ve benzeri elim olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Hak-İş olarak Karacan'a Cenabıhakk'tan rahmet, ailesi başta olmak üzere DİSK ve Lastik-İş Sendikası camiasına, sendikal harekete ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadesini kullandı.