Son dakika 3. sayfa: - Lastik değiştirirken canından oluyordu... O anlar kameralara böyle yansıdı
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Son dakika 3. sayfa: - Lastik değiştirirken canından oluyordu... O anlar kameralara böyle yansıdı

İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: - Lastik değiştirirken canından oluyordu.

- Lastik değiştirirken canından oluyordu... O anlar kameralara böyle yansıdı

İSTANBUL - Esenler'de aracının lastiğini değiştiren bir sürücüye, kaldırımdan yola inmeye çalışan motosiklet sürücüsü çarptı. O anlar kameralara yansıdı.

Esenler'de bir sürücü, aracının lastiğini değiştirmek istedi. O sırada motosikletiyle kaldırımdan inmeye çalışan bir şahıs, gidon hakimiyetini kaybederek lastik değiştiren sürücüye çarptı. Çarpmanın etkisiyle ikili yola savruldu. İki şahıs da kazayı hafif atlatırken yaşanan bu ilginç anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Son dakika 3. sayfa: - Lastik değiştirirken canından oluyordu... O anlar kameralara böyle yansıdı
Son dakika 3. sayfa: - Lastik değiştirirken canından oluyordu... O anlar kameralara böyle yansıdı
Son dakika 3. sayfa: - Lastik değiştirirken canından oluyordu... O anlar kameralara böyle yansıdı
Son dakika 3. sayfa: - Lastik değiştirirken canından oluyordu... O anlar kameralara böyle yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR

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