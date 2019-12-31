Lastik değiştiren kişiye çarparak ölümüne neden olan sürücü yargılanıyor

31.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:22

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde yol kenarında otomobilin lastiğini değiştiren kişiye çarparak ölümüne neden olan hafif ticari araç sürücüsünün yargılanmasına başlandı.

Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak" suçlamasıyla 22,5 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Nuh Şengün, kazada ölen forklift operatörü Hasan Güler'in eşi Hacer Güler ve tarafların yakınları ile avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Şengün, kazaya kendisinin sebep olmadığını iddia etti.

Kendi aracıyla, Güler'in öldüğü yerden yaklaşık 1,5 kilometre sonra yola çıktığını ve yaptığı başka bir tek taraflı kaza sonrası yaralanıp hastaneye gittiğini ileri süren Şengün, "Alkol aldığım ve alkollü araç kullandığım doğrudur ancak alkollü araç kullanmam kaza yapacağım anlamına gelmiyor. Ayrıca ben hiç sürücü belgesi almadım ama iyi şoförümdür." dedi.

Hacer Güler de eşinin forklift operatörlüğü yapmasına rağmen olay sırasında kullandığı otomobille işçileri evlerine bıraktığını belirterek, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Can Atom ise şu ifadeleri kullandı:

"Olay sırasında Görükle'ye doğru seyir halindeydim. En sağ şeritte yalpalayarak giden aracı görünce bize zarar vermesin diye hızlandım. Bir süre sonra en sağda lastik değiştiren birini gördüm, 'İnşallah bu adama çarpmaz' dedim. Bir süre sonra da dikiz aynasından bakınca kazayı gördüm. Hemen polis ve Acil Servis'i aradım, aracımı yol kenarına çekip yardıma gittim. Çarpan kişi aracıyla yol kenarındaydı, ona baktım iyi görünüyordu. Çarpanı bırakıp Güler'e baktım, o anda nabzı atıyordu. Sonra onunla ilgilenirken şüphelinin olay yerinden ayrıldığını gördüm, hastane tarafına gitmiş sanırım. Ardından da olay yerinde zincirleme bir kaza oldu. Sonra da bir ambulansla olay yerine geri getirildi."

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek diğer tanıkların da dinlenilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Bursa-İzmir Otoyolu'nda, 11 Nisan 2019'da otomobilinin lastiğini değiştiren Hasan Güler'e (33) aynı istikamette seyreden ve alkollü olduğu belirlenen Nuh Şengün (56) idaresindeki 43 AS 057 plakalı hafif ticari araç çarpmıştı.

Güler olay yerinde ölmüş, ayrıca Murad Bertan yaralanmış, Şengün ise olay yerinden kaçmıştı. Daha sonra gittiği hastanede gözaltına alınan Şengün, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kaynak: AA