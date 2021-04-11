Lastik çalan şahıs tutuklandı
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Lastik çalan şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Lastik çalan şahıs tutuklandı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de bir evden 4 adet yaz lastiği çalan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de bir evden 4 adet yaz lastiği çalan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Şerefiye Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın 4. katına hırsızlık için giren şüpheli N.Ü., 4 adet yaz lastiği çalarak kayıplara karıştı. Eve gelen ev sahibi lastikleri göremeyince polis ekiplerine ihbarda bulundu. Apartman girişi ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri hırsızlığı gerçekleştiren şahsın N.Ü. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan N.Ü., polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan lastikler ise sahibine teslim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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