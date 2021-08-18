Lastik botta 19 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR'in Dikili ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 19 göçmen yakaladı.

İZMİR'in Dikili ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 19 göçmen yakaladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisini aldı. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 19 göçmen, bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler kıyıya çıkartıldı. İşlemleri tamamlanan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık