Lastik botları sürüklenen 30 göçmen kurtarıldı
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Lastik botları sürüklenen 30 göçmen kurtarıldı

Lastik botları sürüklenen 30 göçmen kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik botları sürüklenen 30 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik botları sürüklenen 30 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde sürüklenen 30 göçmen olduğu bilgisi aldı. Olumsuz hava şartlarında sürüklenen bottaki 30 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarılarak kıyıya çıkartıldı. İşlemleri tamamlanan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

 

Lastik botları sürüklenen 30 göçmen kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan

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